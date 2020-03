Napoli, terminato l’allenamento: per Elmas e Milik palestra e personalizzato

Il Napoli ha concluso l’allenamento a Castel Volturno previsto per oggi; di seguito il report ufficiale pubblicato dal club.

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco con circuito atletico specifico. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro.

Terapie e palestra per Maksimovic. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Elmas e Milik. Meret e Llorente hanno svolto parte di allenamento con la squadra e parte in palestra.

Domani giornata di riposo per gli azzurri.

