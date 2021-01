Napoli, terzino cercasi: sul taccuino Firpo ed Emerson, ma prima bisogna cedere

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dei possibili movimenti di mercato del Napoli, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Sono due i principali obiettivi degli azzurri per rinforzare la corsia mancina: il primo è Junior Firpo, che sta trovando poco spazio al Barcellona, mentre il secondo è Emerson Palmieri, ormai fuori dal progetto di Lampard al Chelsea. Il Napoli vorrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito oneroso, in maniera simile a quella, conclusa proprio con i Blues, per Bakayoko. Prima, però, bisogna cedere, e il club intende prima trovare una sistemazione a Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit prima di cercare l’assalto definitivo.

Comments

comments