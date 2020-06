Napoli, tesoretto da 142 milioni: non sarà costretto a vendere i suoi big

Il Napoli ha le spalle al sicuro, almeno secondo quanto rivelato dalle pagine di Repubblica che esalta De Laurentiis e la sua gestione economica.

Un tesoretto da 142 milioni e mezzo di euro per il Napoli. Ecco con quanto, secondo l’edizione odierna di Repubblica, la società di De Laurentiis chiuderà il prossimo bilancio. Una somma che gli permetterà di avere una “exit strategy” tutto sommato soft perfino dall’emergenza pandemia, nonostante gli incassi andati in fumo e le perdite stimate in circa 30 milioni di euro, rimborsi ai tifosi compresi:

“Il club azzurro non sarà costretto in estate a vendere i suoi big per risanare i conti e avrà al contrario la possibilità di operare sul mercato in una condizione di forza, sfruttando una liquidità che vantano in pochi pure in Europa“.

Comments

comments