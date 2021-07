Napoli, Thorsby chiude le porte: “Il mio percorso qui non è concluso, voglio continuare a crescere”

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo XIX, in cui ha parlato anche del futuro.

Il norvegese era stato accostato con insistenza al Napoli, ma a quanto pare non intende lasciare il capoluogo ligure: “Voglio crescere alla Samp, il mio percorso non è concluso. Qui sto bene, sono stati i due anni più belli della mia carriera. Ho sempre detto che voglio continuare a crescere qui alla Sampdoria perché non ritengo chiuso il mio percorso. D’Aversa? Lo conosco da 4 giorni ma ha le idee chiare, mi pare molto focalizzato sul lavoro da fare”.

