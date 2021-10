Napoli-Torino 1-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nell’ottava giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Torino al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 6 – Vinta una partita scorbutica contro un avversario che non ha risparmiato entrate decise soprattutto su Osimhen e provando a portare a casa il risultato con un feroce uomo contro uomo a tutto campo. Non era facile, in passato certe partite il Napoli le avrebbe perse dopo un rigore sbagliato, un palo un gol (giustamente) annullato e le difficoltà a sviluppare la manovra. Alla vigilia ha chiesto ai suoi tanta lotta e l’ha ottenuta. Bravo anche a mettere pressione agli arbitri. Però questa volta le sostituzioni sono sembrate tardive (soprattutto quella di Politano).

OSPINA: 7 – Due interventi importanti salva-beffa e tanta sicurezza trasmessa ai suoi compagni.

DI LORENZO: 7,5 – Reduce dal doppio impegno in nazionale a tempo pieno non ha dato segnali di stanchezza correndo a tutta fascia in entrambe le fasi con quantità e qualità guadagnandosi anche il rigore, peccato per il gol annullato.

RRAHMANI: 7 – Di testa l’ha presa sempre lui, un muro invalicabile.

KOULIBALY: 7 – Sembrato disorientato in alcune circostanze ma è sempre un baluardo difensivo e quando si spinge in avanti crea sempre problemi agli avversari.

MARIO RUI: 6 – Poco lucido nelle giocate anche per la giornata no di Insigne suo compagno di catena, contro Singo fisicamente ha fatto quel che poteva considerando la diversa stazza fisica.

FABIAN: 6 – E’ mancato in continuità ma quando ha avuto la palla al piede ha dato qualità alle giocate, prezioso nel finale.

ANGUISSA: 6 – Primo tempo di una qualità eccellente poi cala nella ripresa sbagliando molto e rischiando anche dal punto di vista disciplinare.

POLITANO: 5 – Doveva essere il più fresco e riposato visto che non è andato in nazionale e invece è sembrato stanco e fuori dalla partita. Si rifarà.

ZIELINSKI: 5 – In passato quando partecipava all’azione nella sua discontinuità riusciva a dare un qualcosa di qualitativamente apprezzabile, quest’anno proprio non gli riesce nulla.

INSIGNE: 5 – Gara insufficiente (ma non per il rigore sbagliato) senza indovinare neanche una giocata anche se si è fatto apprezzare per qualche ripiegamento difensivo. Sta pagando dazio alla stanchezza mentale post europeo, ha bisogno di riposo cosa impossibile considerando che si gioca ogni tre giorni.

OSIMHEN: 8 – Corre su tutto il fronte dell’attacco lotta da solo contro l’intera difesa avversaria, prende tante botte, crea pericoli e segna il gol della vittoria. Un mezzo voto in più per aver imparato a non reagire alle continue spinte e trattenute degli avversari.

LOZANO (dal 59′ al posto di Politano): 5 – Il palo e nulla più.

MERTENS (dal 70′ al posto di Insigne): 6 – Entra nell’azione del gol in maniera decisiva.

ELMAS (dal 70′ al posto di Zielinski): 6 – Entra bene in partita con la voglia di dare il suo contributo e lo fa entrando nell’azione del gol con l’assist (involontario) a Osimhen.

JUAN JESUS (dall’89’ al posto di Lozano): S.V – Entra per rinforzare il muro difensivo.

ARBITRO SACCHI (di Macerata): 6,5 – Gestisce bene la gara senza nervosismo e valuta bene tutte le situazioni, forse manca qualche giallo ai granata sia per i falli su Osimhen sia per le troppe volte che hanno fatto ostruzionismo allontanando la palla ma prestazione decisamente positiva.

