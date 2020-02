Napoli-Torino 2-1: il commento della SSC Napoli

La SSC Napoli sul sito ufficiale ha così commentato la vittoria sul Torino per 2-1 a.lo stadio San Paolo.

“Al San Paolo va in scena il Ministero della Difesa. Il Napoli batte il Torino con due gol che vengono da dietro. Manolas in apertura, Di Lorenzo in chiusura piegano il muro granata e tengono fede all’adagio che il miglior attacco è la difesa. Kostas estrae il suo pezzo pregiato: colpo di testa imperioso che dopo una ventina di minuti apre la sfida. Poi è quasi sempre Napoli che tiene possesso, campo e predominio con carattere ma anche raziocinio. Fino alla rete della certezza: Mertens premia il taglio di Di Lorenzo che mette la freccia a destra ed entra in area a cento all’ora scavalcando in uscita Sirigu. Due gol da bomber veri che arrivano da chi solitamente deve impedire agli altri di segnare. Il Napoli conquista il quinto risultato utile consecutivo. Nell’ultimo giorno di febbraio. E nella serata decisa dal Ministero della Difesa…”.

