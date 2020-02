Napoli-Torino 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 26esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato il Torino allo stadio san Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – La squadra si è fatta trovare impreparata dalla partenza veemente del Torino anche se il disagio iniziale è durato poco meno di due minuti anche se grazie al salvataggio sulla linea di Manolas ha evitato il peggio. Poi la squadra ha preso il campo e fatto la partita senza correre più nessun pericolo se non nel finale per un difetto di concentrazione pensando la partita già chiusa. Una rondine non fa primavera ma la personalità nel palleggio e per come ha gestito e controllato la partita sembra sembra che sia stato trovato l’equilibrio anche con le piccole.

OSPINA: 6 – Uscita a vuoto dopo appena un minuto salvato da Manolas, poi gestisce con sicurezza una partita che non lo ha mai visto impegnato se non nelle uscite alte.

DI LORENZO: 7 – Sbaglia un gol facile ben imbeccato da Politano poi sigla quello del 2-0 che mette il sigillo ad una prestazione positiva in entrambe le fasi.

MANOLAS: 7 – Dopo un minuto salva sulla linea un tiro a botta sicura del Torino dopo un’uscita a vuoto di Ospina, poi segna di testa il gol del vantaggio, quindi una prestazione difensiva senza sbavature.

MAKSIMOVIC: 7 – Attento in difesa non sbaglia un intervento annientando insieme a Manolas due clienti scomodi quali Zaza e Belotti.

HYSAJ: 6,5 – Tanta corsa su tutta la fascia senza pecche in fase difensiva ma con qualche errore nella rifinitura dell’azione.

LOBOTKA: 6 – Prestazione gagliarda con tanta corsa e qualche giocata tecnicamente apprezzabile, prestazione sicuramente sufficiente.

POLITANO: 5,5 – Partita tra tante ombre e qualche luce come l’assist per Di Lorenzo e un tentativo di pallonetto dopo aver anticipato il portiere avversario, troppi errori in fase di rifinitura anche se è da apprezzare il coraggio nel puntare con decisione l’avversario.

FABIÀN: 6,5 – Una prestazione sublime che concilia quantità e qualità macchiata da qualche sbavatura nell’ultimo passaggio.

ZIELINSKI: 6,5 – Un moto continuo conquista palla la smista cerca il fondo campo per l’assist ai compagni, gli è mancato il coraggio di concludere personalmente in almeno un paio di circostanze

INSIGNE: 6,5 – L’assist sulla punizione del primo gol di Manolas, poi sbaglia un gol servito su un piatto d’argento da un retropassaggio di un difensore avversario, poi una prodezza su assist di Milik ma tanto sacrificio e la capacità di essere il trascinatore della squadra.

MILIK: 5,5 – Si fa notare per un paio di assist e per alcuni movimenti da centravanti, ma non si rende mai pericoloso in zona gol.

MERTENS: (dal 74’ al posto di Milik) 6 – Entra si rende subito pericoloso e fornisce l’assist per il gol di Di Lorenzo

ALLAN: (dal 79’ al posto di Lobotka): 6 – Subito tanta quantità al servizio della squadra.

ELMAS: (dall′84′ al posto di Politano) S.V. – Dieci minuti non bastano per la sufficienza anche se è entrato bene in partita.

ARBITRO MARIANI (di Aprilia): 6 – Direzione di gara tranquilla in una partita senza criticità.

