Napoli-Torino: Gattuso ritrova capitan Insigne, Petagna centravanti

Ecco le news sulle probabili formazioni di Napoli-Torino, ultimo impegno ufficiale del 2020.

Il Torino di Marco Giampaolo sarà l’ultimo avversario del Napoli a fare visita al Diego Armando Maradona in questo pazzo 2020. Sono 75 i precedenti giocati dalle due quadre in casa del Napoli, con 29 vittorie a favore dei partenopei.

L’ultimo sforzo prima del “rompete le righe”, che però non durerà molti giorni: giusto il tempo di festeggiare questo Natale in tono minore, per poi riprendere con gli allenamenti in vista della trasferta di Cagliari del 3 gennaio.

Mister Rino Gattuso deve fare i conti con un attacco menomato, perché per una buona notizia ce n’è un’altra negativa; se è vero che il tecnico calabrese ritrova Lorenzo Insigne, che torna dalla squalifica, purtroppo si è fermato anche Lozano.

‘Chucky’ è solo l’ultimo dei giocatori offensivi finiti infermeria, dopo l’infortunio alla spalla di Osimhen e la distorsione di Mertens. Assenze che pesano, nonostante il Napoli sia superfavorito dai bookmakers; la quota dell’1 nei siti di scommesse calcio è infatti data solo a 1.36.

Il capitano tornerà dunque al suo posto nel 4-3-3 degli azzurri, con Politano dall’altra parte e la fisicità di Petagna in mezzo. A centrocampo, Bakayoko dovrebbe essere il depositario della regia, come già lo era durante l’avventura al Milan (con lo stesso Gattuso in panchina): ai suoi lati agiranno Fabian Ruiz e Zielinski.

Siccome piove sempre sul bagnato, anche la difesa non è esente da problemi: contro la Lazio si è fermato Koulibaly. Il centrale senegalese soffre di una distrazione muscolare al quadricipite, e dunque al suo posto ci sarà Maxsimovic a fare coppia con Manolas al centro, mentre Di Lorenzo e uno tra Mario Rui (favorito) e Hysaj giostreranno sulle fasce. In porta, più Ospina di Meret.

Al Diego Armando Maradona arriva un Torino che, va detto, ha i suoi problemi. Oltre ad una classifica deficitaria (i granata sono terzultimi a 7 punti, a pari merito col Genoa e ad una lunghezza dall’ultimo posto occupato dal Crotone), i piemontesi lamentano la squalifica di Lyanco e l’infortunio di Bonazzoli, sostituiti rispettivamente da N’Koulou e Verdi.

Torna la stellina Singo, che dovrebbe riprendersi la fascia destra, per un Marco Giampaolo orientato a tornare sul 4-3-1-2 con Lukic trequartista dietro al già citato Verdi e a capitan Belotti. A centrocampo, Rincon tra Linetty e Meitè, tra i pali Milinkovic-Savic al posto di Sirigu.

