Napoli-Torino, nasce un’idea di scambi di prestiti: coinvolti Sirigu e Meret

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, riporta di un’idea di mercato di Napoli e Torino con protagonisti i due portieri: Sirigu e Meret.

Il Torino, infatti, con l’arrivo di Vagnati come ds e Giampaolo come nuovo allenatore vuole cambiare faccia. E questo significa anche che molti giocatori cambieranno aria, anche per cercare nuovi stimoli; tra questi c’è anche Sirigu che vuole provare una nuova esperienza in Serie A.

A tal proposito, l’interesse del Napoli per lui non è nuovo; questo perché si vuole dare a Gattuso un numero 1 di sicuro affidamento. Da qui l’idea di scambio di prestiti con Meret che a Torino potrebbe ripartire nel modo migliore, nonostante due annate molto positive in azzurro. L’idea è nata, conclude Di Marzio, ed ora si faranno tutte le valutazioni del caso.

