Gattuso nelle ultime ore potrebbe trovare una gradita sorpresa sotto l’albero del Diego Armando Maradona.

Oltre il ritorno di Lorenzo Insigne dopo la squalifica, non è da escludere anche una convocazione in extremis per Hirving Lozano.

L’attaccante messicano uscito per un problema alla caviglia durante il match con la Lazio sembra aver già recuperato dall’infortunio ed andare almeno in panchina questa sera contro il Torino.

