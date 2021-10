Napoli-Torino, procede spedita la vendita dei biglietti: verso il sold out il Maradona. Restano, al momento, pochi biglietti disponibili.

Solo qualche ticket di Tribuna ancora in vendita: tutti i settori superiori sono esauriti. A breve dovrebbero essere messi in vendita i biglietti per i settori inferiori per un Maradona che si appresta al primo tutto esaurito stagionale.

