Napoli-Torino: si valutano le condizioni di un azzurro per stasera

Probabile tegola per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’assenza di David Neres e il mancato recupero di Buongiorno (che potrebbe essere convocato, ma non per partire titolare) potrebbe esserci per Napoli-Torino un altro forfait

Conte ha impostato il lavoro, per il match di stasera, sul 4-4-2 con Raspadori in supporto a Lukaku. Sky Sport riferisce che le condizioni di Giacomo Raspadori sono ancora da verificare. L’attaccante ha la febbre: bisognerà capire se sarà della partita. Se non dovesse farcela Conte a quel punto scenderebbe in campo col 4-3-3, con Spinazzola titolare da esterno alto (e non più da terzino e di conseguenza anche Olivera centrale, provato in questi giorni, sarebbe in dubbio). Ultime ore prima delle decisioni definitive.

