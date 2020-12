Napoli-Torino 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Al Diego Armando Maradona il Napoli ha affrontato il Torino nella 14esima giornata del campionato di Serie A. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Una gara dove contava solo vincere e invece si è vista in campo una squadra senza carattere, confusa, superficiale, evanescente e senza la cattiveria necessaria che serve quando davvero si vuole vincere a tutti i costi. Solo nel finale si è visto un piglio diverso ma tardivo, proprio come con l’Inter. Mai pericolosi sui calci d’angolo, mai un cross che arriva al centro dell’area e che spesso non arriva neanche sul primo palo. Una prodezza del singolo non basta per nascondere sotto al tappeto la polvere di un gioco che non si vede da troppe partite fatto solo di tocchetti inutili e stucchevoli. Inter, Lazio e Torino hanno giocato allo stesso modo e Gattuso non ha ancora studiato una variante valida per affrontare squadre che giocano compatte chiudendo le linee di passaggio e pronte a colpire con le ripartenze.

MERET: 6 – Compie un paio di interventi importanti incolpevole sul gol.

DI LORENZO: 4 – Impalpabile in entrambe le fasi si fa notare soprattutto per il giallo nel finale di gara dopo un fallo inutile.

MANOLAS: 6 – Si limita a difendere la propria area e lo fa con concretezza e senza sbavature e con alcune diagonali rimedia a qualche errore di Maksimovic.

MAKSIMOVIC: 4 – Soffre Verdi e commette qualche errore di troppo.

HYSAJ: 5 – Corre tanto ma con poca concretezza.

DEMME: 5,5 – Si propone ai compagni per lo scarico palla ma anche per la poca collaborazione non riesce a dare incisività al giro palla.

ZIELINSKI: 5 – L’assist sul gol di Insigne è pregevole ma per il resto della partita si perde nella ricerca delle finezze perdendo concretezza e sbaglia anche un gol che poteva dare un’impronta diversa alla gara.

BAKAYOKO: 5 – Qualche buona giocata e qualche buona interdizione ma non va mai oltre il compitino.

POLITANO: 4 – Il simbolo dell’evanescenza dell squadra nella gara di oggi.

PETAGNA: 4 – Mai pericoloso e poco utile alla squadra.

INSIGNE: 7 – Sa che tocca a lui trascinare la squadra e lo fa con impegno anche se qualche volta eccede nel voler fare tutto da solo. Un gol da vero fuoriclasse.

ELMAS (dal 29′ al posto di Demme): 5 – Ha delle qualità eccezionali che gli farebbero meritare più considerazione, inoltre sembra che i compagni non riescono a coinvolgerlo nello sviluppo della mamovra.

LOZANO: (dal 63′ al posto di Politano ) 5 – Mette tanto impegno ma questa volta non incide.

LLORENTE (dal 69′ al posto di Petagna): S.V – Non ne prende una meglio non dargli un voto.

FABIÁN (dal 69′ al posto di Bakayoko): 5 – Prova a dare qualità alla manovra e proprio da lui parte l’azione del pareggio.

MARIO RUI (dal 69′ al posto di Hysaj): 4 – Entra con troppo nervosismo e non aiuta la squadra.

ARBITRO VALERI (di Roma): 6 – Attento e tranquillo non sbaglia nulla anche perché non ci sono state particolari criticità

Comments

comments