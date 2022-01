Napoli, torna di moda il nome di Everton per sostituire Insigne: il brasiliano piaceva già ai tempi del Gremio

Si concluderà a fine stagione l’avventura di Lorenzo Insigne con il Napoli: l’attuale capitano azzurro diventerà, dal prossimo 1 luglio, un calciatore del Toronto FC.

L’attaccante, infatti, non ha trovato un accordo per il rinnovo contrattuale con la società azzurra e ha accettato la corte del club canadese, che gli ha offerto un ingaggio faraonico per convincerlo a trasferirsi in MLS. Il Napoli dovrà, dunque, cercare un sostituto e, sfumato l’obiettivo Jeremie Boga (passato all’Atalanta), secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda il nome di Everton Soares, esterno offensivo del Benfica. Il brasiliano è un vecchio pallino di Giuntoli, che lo seguiva già ai tempi del Gremio, e si è trasferito in Portogallo nell’estate del 2020: dopo due anni di adattamento al calcio europeo, il suo profilo potrebbe rivelarsi tra i più interessanti in ottica azzurra.

Comments

comments