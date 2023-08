Napoli: tra calciomercato e primi pronostici, sale il valore d’impresa

Il Napoli è balzato al diciassettesimo posto della classifica sul valore d’impresa, e acquista una posizione di tutto rispetto in Europa.

La notizia arriva a un mese e poco più dall’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis del nuovo direttore sportivo azzurro Mauro Meluso, commentato con qualche polemica dai tifosi, un po’ preoccupati per il mercato della squadra: “Ma chi è chist’?”, ha ironizzato un fan, riferendosi peraltro a un nuovo diesse con esperienze recenti tra Lecce e Spezia.

Ebbene, secondo il report “The European Elite 2023”, stilato come ogni anno da Football Benchmark, la squadra si è bene inserita nella classifica europea, dominata da Manchester City, Real Madrid, Manchester United, e nella quale, causa questione Champions, è indietreggiata la Juve. Il Napoli è preceduto da Inter (+26 per cento) e Milan (+83 per cento) e il suo aumento di 46 punti percentuali, con 706 milioni di euro di valore, lo ha posizionato al gradino 17, seguito, non proprio di misura, da Atalanta, Roma e Lazio.

I numeri della classifica non sono i soli a fare notizia: uscite le date del calendario delle partite, c’è già grande attesa per i prossimi match dopo Napoli Frosinone, da quello di domenica contro il Sassuolo, per la seconda giornata di serie A, fino a quelli contro Lazio e Genoa, in programma rispettivamente per il 2 e 16 settembre alle 20.45 e validi per la terza e quarta giornata della massima serie.

L'attenzione è tutta puntata sui pronostici, visto che la serie A richiama sempre le ipotesi dei listini dei maggiori bookmakers. Gli azzurri, al momento, sono dati a 1.27 come vincenti contro il Sassuolo, mentre il pareggio è dato in media a 5.80. Non mancano però schedine più specifiche, tipo goal/no goal.

A determinare i pronostici sono come sempre anche i precedenti incontri tra le due squadre: in questo caso la casistica vuole che Napoli e Sassuolo abbiano più volte pareggiato, compresa l’ultima partita dello scorso campionato.

Tutto dipende però anche dalla forma fisica delle due squadre, ma anche da contingenze come il terreno di gioco, le condizioni meteo, la forma fisica dei giocatori, eventuali cartellini gialli o rossi, oltre alla componente motivazionale e psicologica, spesso dettata dal giocare in casa o fuori casa.

L’attesa è dunque ai massimi livelli, e lo stesso si può dire per le novità sul calciomercato: questi ultimi giorni saranno probabilmente decisivi per la cessione di Gabri Veiga dal Celta Vigo, visto che, come riportato da Sky Sport, in giornata dovrebbero riprendere i contatti tra le due squadre. La complessità delle trattative col Napoli e le spesso lunghe clausole di De Laurentiis fanno però pensare a una definizione dell’accordo nel dettaglio, più che a un mancato acquisto. Nel frattempo, il team partenopeo sta cercando un valido sostituto dopo il mancato rinnovo di Hirving Lozano. Tra i nomi più in voga spunta quello di Jesper Lindstrom, dell’Eintracht Francoforte e la cessione di Lozano potrebbe costituire un passaggio preliminare fondamentale per il nuovo acquisto, classe 2000 e talento da vendere. Tra gli interessati più quotati sembra esserci l’Al-Ahli, ma il messicano – in scadenza di contratto nel 2024 – era stato già nel taccuino delle offerte del Los Angeles FC.

La cifra per lasciare Lozano non potrà essere inferiore ai 20 milioni, secondo le stime, proprio per velocizzare le trattative e vedere Lindstrom finalmente vicino alla maglia del Napoli.

Le prossime ore, come sempre, saranno decisive. Intanto, le notizie di calciomercato corrono alla velocità di un pallone in campo.

