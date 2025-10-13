Napoli

Napoli: Tra campionato e Champions 7 partite in 3 settimana

Pubblicato il

Sabato 18 ottobre il primo degli impegni del prossimo ciclo che attende il Napoli, contro il Torino.

Ecco l’elenco delle partite fino alla sosta

  • Torino-Napoli (7^ giornata Serie A), sabato 18 ottobre ore 18
  • Psv Eindhoven-Napoli (3^ giornata Champions League), martedì 21 ottobre ore 21
  • Napoli-Inter (8^ giornata Serie A), sabato 25 ottobre ore 18
  • Lecce-Napoli (9^ giornata Serie A), martedì 28 ottobre ore 18.30
  • Napoli-Como (10^ giornata Serie A), sabato 1 novembre ore 18
  • Napoli-Eintracht Francoforte (4^ giornata Champions League), martedì 4 novembre ore 18.45
  • Bologna-Napoli (11^ giornata Serie A), domenica 9 novembre ore 15

