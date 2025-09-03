Napoli

Napoli tra campionato e Champions

Pubblicato il

Dopo la pubblicazione degli anticipi e posticipi fino alla dodicesima di campionato 

Vi proponiamo tutti gli incastri dei match del Napoli in campionato e in Champions League:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45 


Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21


Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45


Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45


Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21


Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21


Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18


Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30


Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45


Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15


Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45


Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Per conoscere con esattezza gli ultimi appuntamenti tra Serie A e Champions bisognerà aspettare il prossimo comunicato della Lega calcio mentre la UEFA ha reso note tutte le date della fase campionato:

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
 

