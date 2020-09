Napoli, trasferta lampo in Portogallo: ritorno in Italia subito dopo l’amichevole con lo Sporting

Il Napoli sarà impegnato, questa sera, in una gara amichevole, a Lisbona, contro lo Sporting Club, allo stadio Josè Alvalade.

Per gli azzurri, si tratterà di una trasferta lampo, visto che il ritorno in Italia avverrà subito dopo la partita. “Quarta ed ultima amichevole precampionato per il Napoli, stasera a Lisbona contro lo Sporting Club de Portugal. Il club ha organizzato un vero e proprio blitz anti-Covid per la squadra che partirà in charter stamattina alle 10, si appoggerà in un hotel di Lisbona e poi si trasferirà allo stadio Alvalade per il test contro la formazione di coach Amorim. Il tempo di una doccia e poi il Napoli tornerà all’aeroporto Humberto Delgado per fare subito rientro a Capodichino”. Lo riferisce il quotidiano Tuttosport.

Comments

comments