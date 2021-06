Napoli, tre big d’Europa sulle tracce di Koulibaly: serviranno almeno 50 milioni

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport parla del futuro del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, attorno al quale aleggia grossa incertezza.

La sua permanenza in Campania, infatti, non è ancora certa, visto l’interesse di numerosi top club europei: “Sul difensore senegalese ci sono anche Bayern Monaco e Manchester City, ma in assenza di una proposta ufficiale e soddisfacente (non meno di 50 milioni di euro) il Napoli potrebbe decidere di tenerlo per l’ottavo anno consecutivo in maglia azzurra. Dovesse arrivare il club con il relativo, ricco assegno, il Napoli non si farà trovare impreparato”.

