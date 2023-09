Napoli, tre calciatori impegnati con le Nazionali: oggi in campo Kvaratskhelia e Lobotka, nella notte Olivera affronta il Cile

Quest’oggi tre calciatori del Napoli scendono in campo con le rispettive Nazionali.

I tre calciatori del Napoli impegnati oggi

Il top player georgiano del Napoli affronta la Spagna di Fabian e dei madridisti Carvajal, Kepa e Joselu

L’attaccante del Napoli sarà il primo dei tre azzurri a giocare quest’oggi. La Georgia, infatti, affronterà la Spagna alle ore 18 italiane in una gara valida per la quinta giornata del Gruppo A di qualificazione agli Europei del 2024. Entrambe le squadre, rispettivamente con 3 e 2 partite giocate, inseguono la Scozia prima in classifica con 12 punti fatti in 4 partite. Per Kvara sarà l’occasione per affrontare in anticipo i calciatori del Real Madrid Carvajal, Kepa e Joselu e di incrociare l’ex Napoli Fabian Ruiz rientrato nel giro della Nazionale dopo l’esonero di Luis Enrique.

Il regista del Napoli nello scontro diretto con il Portogallo di Ronaldo e Leao

Il centrocampista slovacco, invece, alle 20:45 affronterà il Portogallo in una gara valida per la quinta giornata del Girone J di qualificazione agli Europei del 2024. Si tratta non solo di uno scontro diretto per guadagnarsi la testa della classifica del gruppo ma anche di un’occasione per entrambe le squadre di distanziare le altre avversarie. Resta comunque il dubbio sulla presenza di Lobotka che potrebbe non giocare a causa della recente scomparsa del padre. Se non dovesse essere in campo questa sera, il centrocampista azzurro potrebbe tornare a disposizione del ct con ogni probabilità l’11 settembre quando la Slovacchi affronterà il Liechtenstein.

Olivera alla caccia di un posto per il Mondiale del 2026

Il terzino sinistro azzurro scenderà in campo questa notte con il suo Uruguay che inizia ufficialmente il percorso di qualificazione al Mondiale del 2026. A Montevideo Olivera affronterà alle ore 1 il Cile, concorrente agguerrita dopo l’esclusione dal precedente Mondiale del 2022 giocato a dicembre in Qatar.

