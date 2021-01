Napoli, tre club sulle tracce di Llorente: tutto dipenderà da Osimhen

Il futuro di Fernando Llorente, attaccante del Napoli, è ancora avvolto da un alone di incertezza, viste anche le defezioni nel reparto offensivo.

Ultimamente, infatti, il centravanti basco, dopo essere finito ai margini del progetto di Gattuso, è stato nuovamente chiamato in causa, per far fronte agli infortuni di Osimhen e Mertens. E proprio da Osimhen dipenderà il futuro della punta, per la quale le richieste non mancano: sulle sue tracce, attualmente, c’è l’Udinese, oltre a due squadre in cui Llorente ha già militato, ovvero Juventus e Athletic Bilbao. Se Osimhen dovesse risultare a breve negativo al Covid-19 e tornare presto a disposizione di Gattuso, il basco sarà con ogni probabilità ceduto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

