Napoli, Tuanzebe a disposizione per la gara con la Sampdoria: ieri videochiamata con Spalletti e rifinitura con il vice

Nella giornata di ieri, il Napoli ha annunciato l’arrivo, in prestito secco, dal Manchester United del difensore Axel Tuanzebe.

Il centrale inglese è stato ingaggiato per prendere il posto di Kostas Manolas, tornato in patria all’Olympiakos dopo un periodo di malumori, e sarà già a disposizione per la sfida odierna contro la Sampdoria. Come riferito dal quotidiano Tuttosport, difficilmente l’ex Red Devil scenderà in campo dal primo minuto, avendo svolto un solo allenamento con la squadra, la rifinitura con Domenichini, allenatore in seconda: dopo la seduta, Tuanzebe ha avuto un colloquio, in videochiamata, con il tecnico Luciano Spalletti, ancora in isolamento domiciliare a causa della positività al Covid-19.

Comments

comments