Napoli, Tutino partirà per il ritiro: verrà osservato e valutato da Spalletti

Conclusa l’avventura in prestito alla Salernitana, Gennaro Tutino è rientrato al Napoli, e non è detto che non possa restarci.

L’attaccante, tra i protagonisti della storica promozione in Serie A dei granata, partirà con la squadra per il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, visto che la società ha intenzione di valutare i suoi progressi: anche Luciano Spalletti vuole osservarlo più da vicino, per poi prendere una decisione definitiva circa la sua permanenza in azzurro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

