Napoli: tutte le info per i prossimi match

SSC Napoli comunica che:
- A partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Qarabag, quinto match di Champions League che si disputerà martedì 25 Novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà mercoledì 3 Dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
