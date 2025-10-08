Napoli: Tutti i calciatori impegnati con le Nazionali e quando giicheranno

Questi i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:
Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
Anguissa: Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
De Bruyne: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
Elmas: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
Hojlund: Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre) – Qualificazioni Mondiali
Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre) – Qualificazioni Europei Under 21