Napoli, tutti i convocati per il doppio impegno di UEFA Nations League

A settembre ci sarà il doppio impegno relativo alla UEFA Nations League, con il Napoli che perderà quasi 10 giocatori che saranno impegnati con le rispettive Nazionali.

Nel dettaglio, sono 9 i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Gli ultimi convocati, in ordine, sono arrivati proprio ieri sera, con la chiamata del ct Mancini; Di Lorenzo, Insigne e Meret infatti saranno impegnati con l’Italia nel doppio impegno contro Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi.

24 e 25 agosto sono state le giornate in cui Mertens, Mario Rui, Milik e Zielinski hanno ricevuto la convocazione da parte delle rispettive Nazionali: Belgio, Portogallo e Polonia. Infine, i due che sono a conoscenza da più tempo della chiamata in Nazionale; Fabiàn Ruiz dal 20 agosto sa che sarà impegnato con la sua Spagna a settembre, stesso discorso per Maksimovic ma con la sua Serbia.

