Napoli, tutti negativi al tampone effettuato in mattinata: leggero ritardo nella partenza per Bologna

In mattinata, l’intero gruppo squadra del Napoli è stato sottoposto a tampone, per scoprire eventuali positività al Coronavirus, alla vigilia del match di Bologna.

Come annunciato poco fa dalla società, tutti i test hanno dato esito negativo e tutta la squadra partirà, dunque, per il capoluogo emiliano: c’è stato, però, un piccolo ritardo nella partenza, inizialmente prevista per le 18:30, per l’attesa del verdetto dei tamponi.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2020

Comments

comments