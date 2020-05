Napoli, tutti negativi al terzo tampone: proseguono gli allenamenti individuali

Lo scorso martedì, tutti i calciatori ed i membri dello staff del Napoli sono stati sottoposti a tampone per verificare eventuali contagi da Covid-19.

Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.it, tutti i test hanno dato esito negativo, scongiurando l’ipotesi di contagi e confermando quanto già dimostrato dai precedenti tamponi. La squadra azzurra, dunque, potrà proseguire con il programma di allenamenti individuali a Castel Volturno, in attesa del 18 maggio, data in cui ci si potrà nuovamente allenare in gruppo.

