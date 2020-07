Napoli-Udinese 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 34esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato l’Udinese al San Paolo. le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Partita preparata bene e approccio positivo alla gara. Napoli padrone del campo ha comandato la partita con il giro palla e il predominio territoriale. Baricentro alto ma ancora una volta in fase difensiva evidenziati alcuni errori di disattenzione sui quali Gattuso è chiamato a lavorare soprattutto in vista della gara con il Barcellona.

OSPINA: 7 – Incolpevole sul gol compie una parata decisiva a metà secondo tempo sul risultato di 1-1.

HYSAJ: 6 – Prestazione positiva con una costante presenza in fase di attacco, da rivedere il suo movimento a uscire in occasione del gol di De Paul.

MANOLAS: 6 – Vince il duello in velocità con Lasagna (e non è poco) poco convincente in occasione del gol dell’Udinese.

KOULIBALY: 6 – Insuperabile e vincente nel duello fisico con Nestorovski, ma è sembrato distratto nel tenere la giusta posizione in occasione del gol di De Paul, poi salva sulla linea un gol fatto ancora di De Paul.

MARIO RUI: 6 – Una prestazione eccellente sia nell’impostazione della manovra che nel cercare con insistenza il gol, macchiata però per il vuoto lasciato sulla sua fascia in occasione del gol friulano.

LOBOTKA: 6,5 – Riferimento nel giro palla sbaglia quasi nulla nel distribuire pallone ma non azzarda mai la giocata illuminante.

CALLEJON: 5 – Sbaglia un gol fatto e si nota poco on entrambe le fasi facendo mancare il solito equilibrio che solo lui sa dare alla squadra.

FABIAN: 6,5 – Il più ispirato e il più lucido nel gestire il pallone e nel cercare la soluzione vincente.

ZIELINSKI: 6 – Primo tempo a fasi alterne, cresce nel secondo tempo; si fa apprezzare per i suoi cambi passo e cambi di direzione ma non trova quasi mai la giocata concreta ed è un peccato perché quando la tenta è pericoloso come dimostra la traversa colpita.

INSIGNE: 6 – Regista avanzato importante nel giro palla ma tenta sempre la giocata più difficile al momento della rifinitura.

MERTENS: 6 – La sua gara dura solo mezz’ora per una botta alla schiena che lo costringe ad uscire dal campo. Voto di stima.

MILIK (dal 31′ al posto di Mertens): 6 – Entra e fa gol al primo pallone toccato, poi tanta buona volontà accompagnata da tanti errori negli appoggi e nei tiri.

DEMME (dal 70′ al posto di Lobotka): 5 – Meno lucido del solito si fa notare più per qualche fallo tattico che per le giocate.

POLITANO (dal 70’ al posto di Callejon): 6,5 – Uno spunto interessante poi il gran gol vittoria al 95′, il suo primo gol con la maglia del Napoli.

ALLAN (dall’80’ al posto di Zieklinski): S.V. – Entra per far rifiatare Zielinski.

ELMAS: (dall’ 80′ al posto di Fabiàn): S.V. – Entra per far rifiatare Fabiàn.

ARBITRO CHIFFI (di Padova): 6 – Arbitra con tranquillità una partita senza criticità, anche se manca qualche giallo ai friulani. Non sbaglia nulla.

