Napoli-Udinese 5-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 36esima giornata di campionato il Napoli ha affrontato l’Udinese al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Il vero pericolo di questa sera era la considerazione dell’avversario, invece il Napoli ha approcciato bene alla gara e la gestita senza mai perdere la concentrazione. Segnano cinque calciatori diversi almeno uno per reparto il che indica come la squadra ormai abbia trovato un’armonia di squadra soprattutto nel giro palla e nella fase offensiva. Volendo essere pignoli ancora qualche sbavatura di troppo nella fase difensiva.

MERET: S.V. – Incolpevole sul gol non è mai chiamato a una parata, deve però avere un pizzico di personalità in più nelle uscite.

DI LORENZO: 7 – Tanta corsa che garantisce un aiuto valido allo sviluppo della manovra, segna un gol ma macchia la prestazione con qualche errore difensivo di troppo.

MANOLAS: 5 – E’ lui il protagonista dell’unica nota dolente della gara sul gol di Okaka.

RRAHMANI: 6,5 – Sta dimostrando di poter far parte del Napoli, attento e concentrato svolge il compito senza strafare, pericoloso sui calci piazzati.

HYSAJ: 6 – L’impegno e la determinazione che mette in campo in entrambe le fasi sono quelle di un calciatore con un contratto ancora lungo e invece lui a giugno andrà via.

FABIAN: 8 – Una partita sublime per qualità e quantità suggellata con il gol da cineteca.

BAKAYOKO: 6,5 – Qualche perdonabile sbavatura ma è incisivo nel giro palla e recupera tanti palloni in fase difensiva.

LOZANO: 6,5 – Primo tempo un po’ nell’ombra, cresce alla distanza e trova anche kl gol.

ZIELINSKI: 6,5 – Lui fa il percorso inverso di Lozano: parte bene con grande partecipazione alla manovra e va anche in gol, poi cala vistosamente alla distanza fino a sparire dalla gara.

INSIGNE: 7 – Il gol nel finale lo premia per il sacrificio e la sua voglia di aiutare la squadra, gli è mancata lucidità nelle rifinitura, ha colpito una traversa che sta ancora tremando

OSIMHEN: 7,5 – Fa reparto da solo, con la sua velocità e rapidità copre una incredibile zona di campo e mette paura agli avversari con il suo pressing, gli è mancato solo il gol.

MERTENS (dal 71′ al posto di Osimhen): 6 – Entra bene in partita dando il via a molte ripartenze.

POLITANO (dal 76′ al posto di Lozano): 6 – Vuole partecipare alla giostra del gol ci va vicino ma non concretizza.

ELMAS (dal 76’ al posto di Zielinski): S.V – Non ha palloni giocabili per dimostrare le sue qualità.

MARIO RUI (dall’84’ al posto di Hysaj): S.V. – Pochi minuti in campo per spezzare il ritmo gara e far rifiatare i compagni.

DEMME (dall’84’al posto di Bakayoko): S.V. – Pochi minuti in campo per spezzare il ritmo gara e far rifiatare i compagni.

ARBITRO CALVARESE (di Teramo): 6 – La partita non is presta a criticità e lui la gestisce bene e con serenità, qualche errore veniale su alcuni falli, resta solo il dubbio del possibile rigore su Zielinski.

Comments

comments