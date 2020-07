Napoli-Udinese: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle 19:30 il Napoli di Gattuso riceverà la visita dell’Udinese di Gotti per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytink; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorowski. All. Gotti.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Dopo una serie di cinque gare esterne senza successi, l’Udinese ha vinto le due più recenti, contro Roma e SPAL: i friulani potrebbero vincere tre trasferte di fila in un girone di ritorno di Serie A per la prima volta da maggio 2013, con Guidolin in panchina.

Il Napoli, dopo non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare di campionato con Gattuso alla guida, ha impattato le due più recenti, contro Milan e Bologna: l’ultima volta in cui i partenopei hanno ottenuto tre “X” consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2014, con Benitez in panchina.

Gattuso è imbattuto da allenatore l’Udinese in Serie A: per il tecnico del Napoli un successo e due pareggi.

Il centrocampista del Napoli Allan ha giocato 104 gare in Serie A con la maglia dell’Udinese. Da ex ha preso parte a due reti in otto gare nella competizione contro i friulani, una delle quali nel match più recente (assist per il gol di Mertens nel marzo 2019).

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte a sei gol nelle ultime tre gare di campionato contro l’Udinese (due reti, quattro assist) – tre dei quali proprio nell’ultimo precedente contro i friulani al San Paolo (nel complessivo 4-2 del marzo 2019).

Comments

comments