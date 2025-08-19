Calciomercato

Napoli: Ufficiale Gutierrez

Pubblicato il

Il Napoli ufficializza l’acquisto dì Gutierrez 

Il terzino arriva dal Girona per circa 18 mln.

Sui social anche il benvenuto del Presidente

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top