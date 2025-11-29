Calciatori del Napoli

Napoli: Ufficiale la decisione su Gilmour.

La nota del Napoli

Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra

e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.

