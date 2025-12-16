Super coppa italiana

Napoli: Ultimo allenamento prima della partenza per l’Arabia.

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di Supercoppa contro il Milan.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

in vista del prossimo match di Supercoppa contro il Milan.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top