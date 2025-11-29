Napoli

Napoli: ultimo allenamento prima della partenza

Pubblicato il

Meno uno a Roma-Napoli.

Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match dell’Olimpico.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, effettuando una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top