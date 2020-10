Napoli: un mercato che completa la rosa tra acquisti e importanti permanenze

Si è finalmente conclusa la sessione estiva di calciomercato più atipica degli ultimi anni. Ripercorriamo tutto il mercato del Napoli tra acquisti e cessioni.

Acquisti: Dopo gli arrivi a Gennaio di Demme, Lobotka e Politano, utili per il 4-3-3 utilizzato la scorsa stagione, il Napoli tra la sessione invernale e quella estiva ha completato la propria rosa. Nel mercato di Gennaio ha di fatto acquistato anche Amir Rrhamani e Andrea Petagna che si sono uniti agli azzurri solo ad agosto. Il colpo più importante è stato l’acquisto di Osimhen dal Lille che dà a Gattuso più soluzioni tattiche e un’importante presenza in area di rigore come dimostrato nelle prime due partite. La ciliegina sulla torta è l’arrivo di Bakayoko che aggiunge fisicità ad un centrocampo ricco di qualità. Non è un acquisto vero e proprio, ma la permanenza di Koulibaly rende il mercato del Napoli straordinario e permette alla rosa azzurra di essere ancora molto competitiva.

Cessioni: Sono tante le cessioni effettuate dal Napoli in questa sessione di mercato. La più importante è il trasferimento di Allan all’Everton di Ancelotti. Concluse nel finale le cessioni di Younes, Luperto ed Ounas, calciatori considerati ormai fuori dal progetto azzurro. A questi si aggiungono i giovani calciatori e gli esuberi degli anni precedenti che si sono trasferiti in club italiani e stranieri. A proposito di esuberi, non è stato risolto il caso Milik che ha rifiutato anche le ultime offerte (Fiorentina) e che resterà a Napoli almeno fino a Gennaio. Ancora da decifrare il futuro di Llorente che entro mezzanotte può andare all’Athletic Bilbao. E’ stata la sessione di mercato in cui si è perso anche un calciatore importante come Callejon che giocherà per la Fiorentina.

