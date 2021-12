Napoli, un profilo per la difesa: Joe Gomez del Liverpool

Dopo l’addio di Manolas il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale.

L’identikit del profilo ideale in questo caso riconduce ad un difensore di piede destro, veloce ma che comunque non partirebbe davanti nelle gerarchie della squadra.

Si potrebbe pensare ad esempio a Joe Gomez, difensore centrale del Liverpool che in questa stagione sta trovando poco spazio nei reds.

Chiaramente non stiamo dicendo che il Napoli ha intenzione di acquistarlo ma questo calciatore potrebbe essere uno dei profili che la società sta cercando.

Difensore centrale classe 1997, giovane, rapido e in grado di fare anche il terzino qualora fosse necessario. Inoltre nemmeno l’ingaggio rappresenterebbe un grosso ostacolo perché Gomez percepisce uno stipendio di 1,4 milioni annui.

Va anche detto, però, che un serio infortunio al tendine rotuleo, che gli ha fatto saltare ben 39 partite, lo ha portato in fondo alle gerarchie dei reds che nel frattempo si sono rinforzati con Konate.

Il possibile acquisto di Joe Gomez potrebbe rappresentare una soluzione utile per il Napoli ma anche per il calciatore stesso che potrebbe venire in Italia per giocarsi di nuovo le sue chance e magari puntare ad una convocazione dell’Inghilterra ai Mondiali del 2022.

