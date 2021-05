Napoli, un ritrovato equilibrio per tornare in Champions: nessuno meglio degli azzurri per “clean sheet” in Serie A

È un Napoli pienamente ritrovato quello che si appresta a disputare le ultime cinque giornate di campionato, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli azzurri hanno ritrovato i loro soliti numeri offensivi e, oltre ad essere il secondo migliore attacco della Serie A alle spalle dell’Atalanta, abbiamo visto che i suoi tre esterni offensivi (Insigne, Lozano e Politano) sono al secondo posto in Europa per gol segnati con 35 marcature complessive, ad un solo gol di distanza dal trittico del Liverpool. Ma come se non bastasse, anche la solidità difensiva sembra tornata quella di un tempo: il Napoli è infatti la squadra che ha fatto registrare il maggior numero di “clean sheet” in Serie A. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a tenere la propria porta inviolata in ben 13 occasioni, alla pari con l’Inter, capolista e miglior difesa del campionato. Numeri che possono far ben sperare Gattuso in vista del rush finale.

Comments

comments