Napoli: una speranza Champions chiamata ‘scontri diretti’

Grazie alla vittoria con la Roma il Napoli, dopo l’Inter, è la squadra che ha totalizzato più punti negli scontri diretti.

Un dato certamente positivo che fa aumentare il rimpianto di una rosa che avrebbe potuto lottare per traguardi più prestigiosi.

In un campionato dove gli scontri diretti fanno la differenza, i prossimi tre big match contro Juventus (in trasferta), Inter e Lazio (in casa) diranno molto sulle reali possibilità del Napoli di ritornare in Champions League.

Nel frattempo i 15 punti totalizzati in 9 partite giocate contro le sei avversarie dirette del Napoli lasciano ben sperare per il futuro.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il differente rendimento avuto in casa e in trasferta dagli azzurri negli scontri diretti. Al Maradona, infatti, il Napoli è stato sconfitto solo dal Milan mentre ha vinto contro Atalanta, Roma e Juventus.

In trasferta, invece, gli azzurri hanno perso con Atalanta, Inter e Lazio ma hanno vinto le ultime due contro Milan e Roma.

Se è vero che non c’è due senza tre, la partita del 7 Aprile con la Juventus a Torino potrebbe rappresentare la reale svolta del campionato.

