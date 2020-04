Napoli, uova di Pasqua in regalo al personale sanitario al lavoro contro il COVID-19

Il Napoli, in occasione delle festività di Pasqua, ha annunciato una nuova, bella iniziativa in favore del personale sanitario.



L’annuncio è arrivato tramite un comunicato sul sito ufficiale della società azzurra: “SSC Napoli ha deciso di donare le uova di Pasqua SSCN prodotte su licenza ufficiale da Crispo, nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario (medici ed infermieri) di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19.

Si tratta delle uova di Pasqua, che generalmente vengono donate ai giocatori, allo staff ed ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi. Per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita.

Un uovo gigante si presta ad un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali.

È un gesto simbolico con il quale la SSC Napoli intende ringraziare anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità.

SSCN ha sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania, in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto ed in particolare agli ospedali:

A.O. dei COLLI -PRESIDIO COTUGNO

IST. TUMORI PASCALE

A,O, SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

A.O. SAN PIO

P.O. LORETO MARE

A.O.U. ‘FEDERICO II’ DI NAPOLI

A.O. S. G. MOSCATI

A.O. dei COLLI -PRESIDIO MONALDI

OSPEDALE DEL MARE

A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI

P.O. BOSCOTRECASE

P.O. SANT’OTTONE FRANGIPANE ARIANO IRPINO

P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI

P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI

P.O. MADDALONI”



