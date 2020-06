Napoli, venerdì test al San Paolo e ritiro in albergo

In vista della sfida contro l’Inter, il Napoli svolgerà una seduta di allenamento venerdì, alle 18, sul prato dello stadio San Paolo.

Un buon metodo per riprendere confidenza con gli spazi, una sorta di prova generale alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia e della successiva ripresa del campionato. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, la squadra andrà, poi, in ritiro al Britannique Hilton, albergo sito in Corso Vittorio Emanuele, anziché presso il centro sportivo di Castel Volturno.

