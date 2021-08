Napoli-Venezia 2-0: buona la prima per gli azzurri, decidono Insigne ed Elmas

Buona la prima per il Napoli che batte 2-0 il Venezia al Diego Armando Maradona nella prima giornata di campionato.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Venezia, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A.

93′ – E’ finita! Il Napoli batte 2-0 il Venezia e conquista i primi 3 punti in campionato. Decidono i gol di Insigne (rigore) ed Elmas.

90′ – Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

85′ – Sostituzione per il Napoli: Petagna prende il posto di Insigne.

75′ – Ammonito Tessmann per fallo su Lobotka.

74′ – Doppia sostituzione per il Venezia: entrano Dezi e Galazzi al posto di Heymans e Peretz.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL raddoppia il Napoli con Elmas che raccoglie un rimpallo all’interno dell’area di rigore, si libera e fa partire un destro sul primo palo che batte Maenpaa.

71′ – Doppia sostituzione per il Napoli: entrano Lozano e Gaetano, escono Politano e Fabian Ruiz.

68′ – Grandissima occasione per il Venezia con Johnsen che tira sul fondo a pochi passi dalla porta difesa da Meret.

64′ – Doppia sostituzione per il Venezia: Tessmann e Sigurdsson prendono il posto di Fiordilino e Di Mariano.

62′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli in vantaggio con Insigne che questa volta non sbaglia e spiazza Maenpaa.

61′ – Altro calcio di rigore per il Napoli per un altro fallo di mano nell’area del Venezia questa volta di Cerccaroni. Ancora Insigne dal dischetto.

57′ – Insigne sbaglia il calcio di rigore calciando alto a lato della porta.

56′ – Calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano di Caldara.

52′ – Ammonito Fabian Ruiz per un fallo tattico.

51′ – Sostituzione per il Venezia: entra Svoboda al posto di Ebuehi.

50′ – Ammonito Forte per una sbracciata su Mario Rui.

2′ – Ammonito Spalletti per proteste dopo un fallo che sarebbe costato l’espulsione a Ebuehi.

21:51 – Inizia il secondo tempo, calcio d’inizio affidato al Napoli.

47′ – Finisce 0-0 la prima frazione di gioco.

45′ – Ammonito Ebuehi per fallo su Elmas.

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – Ammonito Heymans per fallo tattico su Insigne.

35′ – Problemi fisici per Zielinski che viene sostituito da Elmas.

30′ – Ammonito Caldara per un fallo su Zielinski.

23′ – Espulso Osimhen per un fallo nell’area di rigore del Venezia.

22′ – Ancora Napoli pericoloso questa volta con Politano che viene pescato con un lancio da Insigne e calcia da posizione defilata al volo ma Maenpaa respinge in angolo.

20′ – Napoli vicino al gol con Di Lorenzo che calcia in diagonale da posizione defilata ma la palla termina di poco sul fondo.

15′ – Occasione anche per il Venezia con Johnsen che calcia da posizione defilata ma Meret blocca.

14′ – Ancora Napoli pericoloso e ancora con Osimhen che sfrutta un recupero palla di Lobotka e calcia in girata dal limite ma Maenpaa para.

11′ – Ammonito Fiordilino per un fallo su Mario Rui.

9′ – Ancora Osimhen vicino al gol con un tiro al volo in girato che termina di poco alto sopra la traversa.

7′ – Napoli vicinissimo al gol con Osimhen che pressa il portiere del Venezia Maenpaa che calcia la palla addosso al calciatore nigeriano ma il rimpallo, avvenuto a pochissimi passi dalla porta, fa terminare la palla sul fondo.

20:46 – Comincia la partita! Calcio d’inizio affidato al Venezia.

20:32 – Dopo una fase di riscaldamento le squadre rientrano negli spogliatoi per poi riscendere in campo per dare il via alla nuova stagione.

Formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Heymans, Peretz; Johnsen, Forte, Di Mariano. All. Zanetti

Sestina Arbitrale:

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Imperiale – Bercigli

4° uomo: Cosso

Var: Di Paolo

Avar: Peretti

Comments

comments