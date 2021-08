Napoli-Venezia: dove vedere la partita in tv o in streaming

Dopo due mesi dedicati alla preparazione per la prossima stagione, riparte finalmente il campionato con il Napoli che è impegnato contro il Venezia.

La gara è in programma domenica 22 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva su Dazn. Ricordiamo che sarà possibile vedere la partita utilizzando l’app Dazn per gli smartphone o collegandosi alla stessa app tramite smart Tv o Palystation 4 e 5 o ancora tramite Xbox.

Napoli-Venezia potrà inoltre essere seguita su 100×100 Napoli attraverso la nostra diretta testuale.

Comments

comments