Napoli-Venezia: Kvara e Neres in attacco se Politano non recupera

Napoli-Venezia al Maradona domani alle 15 per la 18ª giornata di Serie A,: Antonio Conte contro Eusebio Di Francesco

Per questa sfida out Buongiorno ancora alle prese con il suo infortunio: dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro a fare coppia con Rrahmani il confermato Juan Jesus. Centrocampo consolidato con Lobotka in regia, assieme a McTominay e Anguissa. E’ di ieri lo stop di Politano per uno stato influenzale, la sua titolarità dunque non è certa: e allora dal primo minuto potrebbero scendere in campo Kvaratskhelia e David Neres, a supporto di Lukaku. Oggi se ne saprà di più.

Comments

comments