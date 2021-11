Napoli-Verona 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella dodicesima giornata di Serie A il Napoli ha affrontato al Maradona il Verona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 5 – Con l’emergenza in difesa ha messo in campo la formazione migliore possibile. Malgrado la manovra lenta e prevedibile con pochi sbocchi ha effettuato troppo tardi quelle sostituzioni che potevano dare una svolta alla partita. La squadra ha sofferto il palleggio di qualità nello stretto del Verona e il pressing avversario che ha impedito a dare continuità alla manovra azzurra. Squadra apparsa stanca soprattutto mentalmente.

OSPINA: 6 – Incolpevole sul gol è bravo a sventare altre due occasioni dei veronesi.

DI LORENZO: 7 – Segna il gol che rimette in parità il risultato e da un contributo come sempre di quantità e qualità in entrambe le fasi.

RRAHMANI: 5 – Va in sofferenza nel duello con Simeone e soffre oltremisura l’assenza di Koulibaly.

JUAN JESUS: 6 – Se la cava di mestiere e di fisico, attento e concentrato dalle parti sue non si passa.

MARIO RUI: 5 – Il portoghese merita un 6 per la fase offensiva malgrado il poco aiuto di Insigne ma un 4 per la fase difensiva come dimostra l’imbambolamento sul gol del Verona.

ANGUISSA: 6 – Recupera tanti palloni e prova a mettere ordine alla manovra ma non riesce ad essere determinante nella rifinitura.

FABIAN 6,5 – Gioca tanti palloni sbagliandone pochissimi ma gli è mancato lo spazio per cercare anche la conclusione personale, utile anche in fase di non possesso.

POLITANO: 5 – Tanto fumo e poco arrosto, tanti errori e poca collaborazione in fase di non possesso.

ZIELINSKI: 5,5 – Ha corso spesso a vuoto ma ha provato anche a fare qualcuno dei suoi strappi, poco reattivo in troppe azioni d’attacco.

INSIGNE: 5 – Non al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale come dimostrano le tante scelte sbagliate nelle giocate, ha aiutato poco Mario Rui.

OSIMHEN: 6,5 – Tanto impegno e una lotta continua con i difensori avversari che non gli hanno mai concesso gli spazi che piacciono a lui, l’arbitro però non lo ha di certo tutelato. Peccato per il palo colpito.

LOZANO (dal 62′ al posto di Politano): 6 – Rispetto a Politano è sembrato più presente anche se gli è mancato il guizzo decisivo.

ELMAS (dal 62′ al posto di Zielinski): 6 – Ha provato a dare un aiuto alla fluidità della manovra ma si è trovato un muro avversario che gli ha chiuso gli spazi.

OUNAS (dall’85’ al posto di Insigne): S.V. – Porta vivacità e imprevedibilità all’attacco, è entrato troppo tardi.

MERTENS (dall’85’ al posto di Anguissa): S.V. – Entra colpisce il palo su punizione e crea un’occasione da gol nei minuti finali con il suo movimento.

PETAGNA (dal 95′ al posto di Osimhen): S.V. – Entrato tardi poteva tornare utile contro una difesa chiusa.

ARBITRO AYROLDI (di Molfetta – Bari): 4 – Ha provato ad arbitrare all’inglese senza avere le qualità per farlo, si è trovato troppo spesso nel mezzo dell’azione disturbando la manovra segnale di un arbitro non ancora pronto, sbaglia nelle valutazioni dei falli e non va a vedere al VAR un possibile rigore su Osimhen.

Comments

comments