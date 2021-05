Napoli – Verona, 90 minuti cruciali per l’appuntamento con Champions League.

Una gara decisiva. 90 minuti di fuoco, domenica 23 maggio, allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli è a un passo dalla qualificazione in Champions League, e il destino è interamente nelle sue mani.

Battendo il Verona, squadra che chiuderà il suo campionato a metà classifica a prescindere dal risultato finale, la squadra giocherebbe anche l’anno prossimo la competizione per club più prestigiosa d’Europa. Pareggio o sconfitta, seppur sulla carta, potrebbero garantire ugualmente la qualificazione, ma non sono risultati contemplati per Gattuso e i suoi uomini.

La corsa alla Champions League si farà con la Juventus e il Milan, impegnate rispettivamente a Bologna e a Bergamo contro l’Atalanta. Tecnicamente anche la seconda posizione è raggiungibile per il Napoli in caso di vittoria (occorrerebbe un pareggio tra Milan e Atalanta), ma è l’arrivo tra le prime quattro l’obiettivo da centrare.

Il Verona arriva all’appuntamento con un giorno in meno di riposo, dopo aver giocato il posticipo dello scorso turno di lunedì, contro il Bologna (2-2 il risultato finale). Juric dovrebbe confermare la formazione titolare, con Kalinic terminale d’attacco supportato da Barak e Zaccagni.

Il Napoli, dal canto suo, si presenterà verosimilmente in campo con la stessa formazione che ha superato la Fiorentina al Franchi lo scorso match (0-2 il risultato finale). Unica eccezione dovrebbe essere Demme al posto di Bakayoko nella linea mediana del campo al fianco di Fabián Ruiz.

In attacco ancora spazio per Osimhen, autore di una straordinaria seconda parte di stagione. Dietro di lui il talentuosissimo trio composto da Lozano, Zielinski e Insigne. in difesa la coppia centrale sarà ancora una volta formata da Manolas e Rrahmani, mentre le fasce laterali saranno ancora presidiate da Di Lorenzo e Hysaj. Completa la formazione Meret, chiamato nuovamente a difendere la porta partenopea.

Il Verona ha di fronte a sé una sfida durissima. Il Napoli è una delle squadre col miglior rendimento interno; basta pensare che in 18 gare i partenopei hanno centrato 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sole sconfitte, peraltro siglando ben 49 reti, miglior attacco insieme a quello dell’Atalanta. La squadra di Juric, al contrario, ha sofferto in tutta la stagione le sfide in trasferta, e le 4 sconfitte nelle ultime 5 lasciano presagire un compito non troppo oneroso per Osimhen e compagni.

Gli ospiti, ovviamente, giocheranno senza nessuna pressione e questo potrebbe rappresentare in realtà un’insidia per il Napoli, chiamato a fare risultato superando la pressione e l’emozione della gara.

La posta in palio è alta per gli azzurri e anche per questo è molto probabile che i padroni di casa giocheranno una grande gara.

Sarà una domenica di tensione alle stelle, per cui non resta altro che pazientare ancora qualche giorno e poi godersi questo delicatissimo Napoli-Verona, gara che Gattuso e i suoi uomini devono vincere ad ogni costo, regalandosi così, ancora una volta, il privilegio di giocare a fianco dei club più forti e blasonati d’Europa.

