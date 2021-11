Il Napoli contro il Verona con il doppio pericolo giallo.

Non solo il giallo della maglia della squadra scaligera, ma anche il giallo dei cartellini.

Anguissa e Mario Rui, due delle colonne della squadra di Spalletti, sono sotto diffida e in caso di cartellino giallo nella gara di questa sera contro il Verona per squalifica salterebbero la sfida con l’Inter in programma a Milano dopo la sosta per le nazionali.

