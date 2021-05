Napoli-Verona, per gli azzurri un solo risultato a disposizione

Al di là di tutti i calcoli che nelle ultime settimane si sono fatti sulle varie combinazioni che serviranno per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli si prepara all’ultimo impegno stagionale in casa con il Verona con un solo risultato utile a disposizione: la vittoria.

Se arriveranno i tre punti contro gli scaligeri, infatti, gli azzurri saranno al riparo da ogni possibile sorpresa grazie al punto di vantaggio fondamentale che vantano nei confronti della Juventus, quinta in classifica e attesa dal facile impegno contro un Bologna ormai da tempo privo di obiettivi.

Un discorso che vale anche per l’Hellas, 10° in classifica ma che nell’intero girone di ritorno ha viaggiato a ritmi da zona-retrocessione: la squadra di Juric nella seconda metà del campionato è stata la quart’ultima per punti conquistati, appena 14, e ha vinto soltanto 3 gare su 18.

L’ultima, un netto 3-0 in casa del Benevento, risale al 3 aprile: da allora il Verona ha giocato 8 partite, pareggiando in 3 occasioni e uscendo dal campo sconfitto in 5.

Sulla carta Napoli-Verona è una gara senza storia, e anche se la qualificazione in Champions (sarebbe la quinta nelle ultime sei stagioni) non deve essere data per scontata ci sono pochi dubbi su un successo dei padroni di casa, con il segno 1 poco attraente anche per gli scommettitori, dato soltanto a 1,21.

Sarà invece interessante notare l’approccio alla sfida di Insigne e compagni, che potrebbero voler chiudere il campionato con una bella goleada (in questo senso interessanti crediamo possano essere le quote relative alle scommesse live riguardanti handicap e Over) per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e salutare chi lascerà a fine stagione.

Tra questi, in quella che viene annunciata come una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutti i reparti (uno tra Ospina e Meret, Maksimovic, Hysaj, Bakayoko, Fabian Ruiz e Petagna) spicca senza dubbio il nome di mister Gennaro Gattuso.

Nonostante nelle ultime ore si sia sparsa la voce di un ripensamento di De Laurentiis, il tecnico sembra deciso a voltare pagina e da lunedì vaglierà altre opzioni per il futuro. Lasciando comunque la qualificazione in Champions come regalo d’addio.

Comments

comments