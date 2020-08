Napoli – Vertice di mercato a Capri tra Gattuso e ADL. I due si sono incontrati per discutere di alcune dinamiche di mercato.

Pranzo a Villa Bismark, la residenza estiva del presidente del Napoli, dove Gattuso è appena arrivato: si dovrà discutere di strategie di mercato, non certo di contratto, che sarà argomento di chiacchierata (eventualmente) più in là. Per ora, da definire i piani e gli interventi, in entrata e in uscita…

