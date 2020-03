Napoli, viaggio a Barcellona: si valuta l’atterraggio in un altro paese e il trasferimento in pullman

Stando a quanto riferisce SkySport il Napoli, per il viaggio a Barcellona, starebbe valutando l’atterraggio in un altro paese.

Questo visto il decreto del governo spagnolo che vieta voli da e per l’Italia. Dunque, se non ci saranno deroghe, il Napoli sarà costretto ad atterrare in un altro paese, vicino, e a trasferirsi in pullman verso la Catalogna.

Altra novità del pre-partita sarà quella della rifinitura: non verrà svolta al Camp Nou come normalmente accade nelle trasferte di Champions, ma sarà svolta a Castelvolturno prima di partire.

